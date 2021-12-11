الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أحدث رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022

رسائل تهنئة رأس السنة
رسائل تهنئة رأس السنة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول العام الميلادي الجديد 2022، حيث يحرص الملايين حول العالم على إرسال رسائل التهنئة برأس السنة الميلادية، ما جعلنا نرصد أحدث رسائل التهنئة برأس السنة الميلادية 2022 في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2022

  • نستلهم من وحي الاحتفالات السنوية بالعام الجديد، ومع إدبار عام مضى وإقبال عام جديد نسعد بمشاركة من نحب الأمنيات والدعوات والتبريكات بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية 2022 , وننشر أجمل كلمات وعبارات ورسائل تهنئة براس السنة الميلادية الجديدة 2022.
  • ونسأل الله ان يديم علينا الخبر والصحة والأمان في هذا العام وفي كل عام، وكل سنة وأنتم طيبين.
  • أنت ياللى تقرا كلامي؛ العام الجديد ما باقي ويدخل علينا إلا ثواني؛ أنا أول من يبارك للغالي ويحمل له تهاني؛ كل عام وأنت بخير وصحة ياللي ذكرته وهو نساني.
  • تزهو الأيام بقرب من نحب؛ وتبارك الأقدار أحلامنا حينما نشاركها مع من نحب؛ وتشرق شمس عامنا الجديد ولا نبتغي فيه الا دوام صحة وبقاء من نحب؛ كل عام وأحبابنا بألف ألف خير.
  • تتسابق الأيام وتعدي السنين؛ وأنت مثل ما أنت ثابت بالقلب والروح ؛ كل عام وانت الحب الكبير؛ كل عام وانت أجمل ذكرياتي؛ كل عام وأنت بخير.
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أجمل رسائل تهنئة العام الميلادي الجديد 2022

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عبارات تهنئة السنة الميلادية الجديد 2022

  • اللهم ارزقنا في هذا العام من الخير كله وارضنا بما فيها.
  • في هذه السنة الجديدة ليس لدي أمنية محددة ولكني أتمنى من الله أن يحفظ لي ضحكة أبي، وعافية أمي، ورفقة إخوتي الجميلة، اللهم أدم علينا الأصدقاء الأوفياء.
  • أنت الدافع لي لكي أبدأ حياة جديدة مع كل عام يمر علينا معًا.
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