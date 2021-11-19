«أب لينا كلنا».. تهنئة خاصة من المصريين للرئيس السيسي في عيد ميلاده (فيديو)

وجه المصريون رسائل تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد مولده الذي يحل اليوم 19 نوفمبر.

وعبر حساباتهم الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، وفي مقاطع فيديو مختلفة وجهوا رسائلهم، مشيدين بالإنجازات التي حققها على أرض الواقع.

وقال أحدهم: “الحاجة اللي كانت نقصانا الأمان وهو إدانا الأمان وربنا يصلح الحال”، وأضاف آخر: “كل سنة وحضرته طيب وهو أب لينا كلنا”.

فيما قال آخر: “كل سنة وأنت طيب يا سيسي يا جميل، وعايزين نشوف مصر أفضل بلد في الدنيا”.

فيما قال آخر: “ربنا يخليك لينا ونعيش على حسك، وربنا يحفظك لينا”، وقال آخر: “كل سنة وأنت طيب ربنا يعينك علينا”.

ويحتفل الرئيس السيسي اليوم 19 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 67، إذ ولد في 19 نوفمبر عام 1954، في حي الجمالية، وبدأ حياته العسكرية عام 1970 طالبًا في المدرسة الثانوية الجوية، واختار الكلية الجوية تأثرا بما حدث لمصر خلال نكسة 67، وتخرج منها عام 1977.