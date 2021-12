«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

قبل أكثر من 90 عاما، صدح صوت المغني المصري صالح عبد الحى، من ألحان رياض السنباطى، وكلمات الشاعر بيرم التونسى بأرق أغنية يتوارثها الاجيال إلى اليوم:(ليه يا بنفسج).

.. القاهرة، اسكندرية، بورسعيد، الصعيد، خبايا الصحراء المصرية والعربية.. تلونت بالبنفسج(...) وتغنت بالبنفسج.

.. هل هذا منذ 90 عاما من الفن والجمال، وهي الأغنية التي اشتغل عليها عشرات الذين غنوها او قدموها للمسرح او في قاعات الأفراح، من مصر، والعراق، الكويت، اليمن، الأردن، فلسطين، لبنان.. وبات اللون البنفسجي، سر مكنون.

[ليه يا بنفسج * بِتِبهِج * وانت زهر حزين

والعين تتابعك * وطبعك * محتشم ورزين

ملفوف وزاهي * يا ساهي * لم تبوح للعين.]

.. هل اقول ان وقت اللون البنفسجي، جاء، أو أنه قام، أو :

-هيا بنا إلى طاولة الرسم، لنخلط الألوان ونطلق دلالات جديدة، وقد سبقنا إليها العالم.

.. الخبر :أعلن المعهد الأمريكي "بانتون" للألوان عن درجة جديدة للون الأزرق باعتباره اللون الرئيسي لعام 2022.



[حسنك بكونك * بِلونك * تِبهج المقهور

واللي يزوره * سميره * فى الظلام مستور

حطوك خميلة * جميلة * فوق صدور الغيد

تسمع وتسرق * يا أزرق * همسة التنهيد

اسمع وقولي * مين اللى * قال معايا آه

بقولها وحدي * لوحدي * والأسى هواه]

.. في الولايات المتحدة الأميركية، أعلنوا بكل أناقة، وتحرر، وبهجة، ان لون "فيري بيري" الأسعد والأكثر دفئًا بين درجات اللون الأزرق لعام 2022.

.. في لغة الفن والنقد الجمالي، تركوا للخبراء والنقاد، فهم روح ما مضى، وصولا لما سيأتي، هل علينا أن نستعيد الأحداث وتداعيات جائحة كوفيد-19 العاصفة التي طبعت العام 2021، وما قبله(....). .. يؤثر فينا الفهم المعاصر لوضيفة اللون، أو الديكور، أو علم الجمال، بما في ذلك التزيين والمكياج والتصوير ولعبة الفلاتر الملونة وذات التأثير الخاص.

كانت مؤسسة مرجعية الألوان العالمية "بانتون" منشغلة في أخذ قرار بشأن اللون الأكثر ملاءمة وتعبيرًا عن أحوال عام 2022.



وأزيح الستار عن لون فيري بيري (Very Peri) للعام المقبل ، وفق تعريف "بانتون" ، يجمع بين :

1-سكينة اللون الأزرق الدائمة .

2-الطاقة النشطة المتأتية من اللون الأحمر.

3-الناتج ،بنفسجي بعنوان فيري بيري، بيبهج وهو "فوق صدور الغيد".

إنها المرة الأولى التي تصنًّع، الشركة لونًا عوضًا عن الغوص في أرشيف الألوان الخاص بها، وهو أمر شكّل عنصرًا حيويًا في آلية اختيار لون السنة الجديدة.



.. "ليتريس آيزمان"، المديرة التنفيذية لمعهد بانتون للألوان ،قالت عن هذا الحدث: "كان من المهم حقًا ابتكار لون جديد، لأن لدينا نظرة جديدة جدًا للعالم الآن".

وأضافت واصفة اللون بـ"أنه حرفيًا الأسعد والأكثر دفئًا بين جميع درجات اللون الأزرق"، متابعًة أنّ "اللون الأمر أضفى شعورًا قويًا بالحداثة، والحداثة هي ما نسعى إليها".

.. بيرم التونسى كشف ذلك قبل حوالي القرن من الجمال والأزمات والموسيقى والاوبئة:

[تسمع وتسرق * يا أزرق * همسة التنهيد]



.. ليس مهما، فما حدث، حدث..

اللون بات لهم، سنرى العالم باللون البنفسجي…

حقا:

شخصيا :لم تكن عندي نبؤءة او رؤيا تبشر باللهجة عندما أطلقت عنوان مجموعتي القصصية :(عن قلب البنفسج.. والوردة الحمراء)، التي أكرمني بإصدار ها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسيطلق في معرض 2022.

ما علينا!!

في الغرب الأميركي، قدرة على استيعاب بدائل للبهجة الدائمة، مع انهم في التفكير لخلق الفوضى، أو إثارة الحروب، لا يهمهم حقل من البنفسج او الشوفان، أو البرسيم.

.. تناقلت وسائط كثيرة الحدث/لون العالم، و أدوا في التحليلات ان ما أثرت عليه الجائحة، بشكل كبير، كل ما يرتبط بالنظام الطبيعي لحياتنا وعملنا، واضعة عقبات دفعت الناس للتفكير بعيدًا عن كل ما هو مألوف.

.. كأنها تطلق زفرة إرتياح:قالت" لوري بريمان" التي تشغل منصب نائب رئيس شركة بانتون لـCNN، إننا "مررنا بالعديد من التحديات خلال هذه المرحلة، ولا نعرف ماذا تخبئ لنا الأيام المقبلة". وتابعت أن "الفضول ساعد الناس على تجاوز هذه الأوقات الصعبة. وفي إمكاننا توصيفه بأنه الإبداع الشجاع".

وأضافت آيزمان أن "اللون يرمز إلى المستقبل"، لافتة أنه "يجسّد السلوك المبهج والمفرح الذي نتحدث عنه، والثقة الخالية من الهموم، والروح الإبداعية".

.. اجتهدت، من أجل تحديد اكثر دقة، ومن موقع عملي في الفنون التشكيلية، ان اضع الاطر الدولية لهذا اللون:

*لون "Very Peri" الأكثر سعادة ودفئًا بين تدرجات الأزرق لعام 2022

Credit: Courtesy of Pantone Color Institute

عمليا، شركة بانتون سنويًا تنحاز إلى تحليل لذات العالم(...)، اجل بهذا المعنى الفلسفي، وتضع ذلك ضمن ترجمتها المعلنة ل" روح العصر" من منظور نظرية اللون، باحثة مؤشرات تستقيها من أيقونات الموضة والتصميم والديكورات الداخلية.

وغير مستغرب القيام بخيارات غير تقليدية: إذ اختارت الشركة لعام 2016، تدرّج لوني هو نتيجة المزج بين لونين هما الكوارتز الوردي والصفاء، كي تعكس عامًا تغيرت خلاله السياسات الجنسانية. واختارت عام 2020، لونين، الرمادي الفاتح والأصفر المشع النابض بالحياة للتعبير عن المرونة والتفاؤل الذي ظهر خلال سنة الجائحة الأولى.

.. من مع من في حالة (توقّع) اللون الأفضل الذي يتماهى مع العام المقبل، اعتقد، انه من مسعى تقليدي، جمالي، اجتماعي، يمتد لأكثر من 20 عامًا، وبدأ كرغبة في إجراء حوارات تتمحور حول سلطة اللون.

"بانتون"، ليست مجرد مؤسسة او شركة، بقدر ما هي، مؤثر جمالي، وهي تقول:"اخترنا بداية لون العام بهدف جعل الناس يتحدثون عن دور اللون". وأوضحت أنه "بمجرد تحقيق ذلك، تثار ضجة حول الموضوع بين الناس، ثم يدركون أنّ اللون جزء من حياتنا اليومية، لكننا نتعاطى معه كتحصيل حاصل".

عام 2021، استوحت الشركة لونها من قطاع جديد: التكنولوجيا. فبدءًا من NFTs أي الرموز غير القابلة للاستبدال، ورحلات مكوك الفضاء الممتعة، إلى وعد مارك زوكربيرج بالميتافيرس، كانت سنتنا حافلة بالاعتماد المتزايد على التشغيل الآلي والعالم الرقمي. إنها علاقة ساهمت جزئيًا بقرار شركة بانتون العمل مع شركة "مايكروسوفت" وشركاء آخرين لإطلاق لونها لهذا العام.

.. قد يطلبنا بعض الكتاب، وإذا عات الإنترنت، بأن نعيد إحياء اغنية صالح عبد الحي، ليه يا بنفسج، ونطالب، بأن نعلمها، اغنية لون العام.. لم لا؟.

.. سيشهد العالم مجيدا من البنفسج، ستتحول غرف النوم، مصورات القطارات، البيوت الشبابية، إلى بهجة البنفسج.. لم لا، يقال، ان دمج لون Very Peri، على سبيل المثال، في مجموعة من تطبيقات "مايكروسوفت" على شكل حافظات شاشة رقمية وخيارات واجهة لبرنامج "باوربوينت" (PowerPoint) وتطبيق "تيمز" (Teams) ومتصفّح "إيدج" (Edge)، ونظام التشغيل"ويندوز" (Windows).

اللون، في ظل الرقمي آت، سينثر صداه، ويتغلب، انها ايام وستصبح الألعاب البهلوانية النارية، تشتعل بالبنفسج.. لون فيري بيري لعام 2022، حفاوة أم لا، ببساطة، علينا أن نكون، ككتاب، ونقاد، وأصحاب رؤى سردية، بقدر مسؤولية عن الحوار المنتظر، الغرب، صاحب اللون، والقرار، والرؤي، ينبه"إنه لأمر مذهل بالنسبة لي أن أسمع الناس يتحدثون عن لون العام، أناس لا صلة لهم بالألوان بأي شكل من الأشكال".

.. اقتربوا من اي خيال جامح، يمكن أن نرى :

*قط يطل من بين الأزهار البنفسجية

*ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترتدي بذلة وطاقية بنفسجية اللون.

*عاصفة رعدية خلال إعصار في بحر إيجه بالقرب من أرخبيل سيكلاديز في اليونان

*حفل افتتاح الألعاب البارأولمبية "لندن 2012".

*المغنية ليدي غاغا في حفل توزيع جوائز لوس أنجلوس "جرامي" لعام 2010

*تفاصيل الموضة خلال حفل توزيع جوائز MTV للأفلام لعام 2015 في لوس أنجلوس.

*سائحون يسيرون عبر الجسر البنفسجي في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية.

*خاتم من الماس "ساكورا" بنفسجي اللون في هونغ كونغ.

*لاعب الوسط في فريق واشنطن، جيك براونينغ، إلى أرض الملعب مع فريقه عبر سحابة من الدخان بنفسجية اللون في سياتل.

*أزهار الجاكاراندا الأرجوانية في أحد أحياء جنوب ماليزيا

*الطائر الطنان أرجواني اللون في مقاطعة سارابيكي، كوستاريكا.

*الأمريكية سيرينا ويليامز تحمل الكأس بعد فوزها بنهائي بطولة التنس في اسطنبول،.

*مقدمة البرامج التلفزيونية البريطانية كيلي أوزبورن في حفل Art of Elysium Heaven Gala في سانتا مونيكا، 2015

*سماء أرجوانية في بحر البلطيق

*حذاء الممثلة الأسترالية ستيف داوسون في حفل توزيع جوائز MTV للأفلام لعام 2016.

*فتاة تلتقط صورا على خلفية حقول أزهار الخزامى بنفجسية اللون في محيط قرية تورغينيفكا بجمهورية القرم.

*عرض " MGPIN Make-up Styling 2012" للمكياج في إطار أسبوع الموضة الصيني في بكين، 2011.

وجاء على موقع المعهد الأمريكي بانتون للألوان (American Pantone Color Institute) درجة جديدة من اللون الأزرق التي سمته "فيري بيري" (Very Peri) والتي يُرمز إليها بـ PANTONE 17-3938 Very Peri ليكون اللون الرئيسي للعام الجديد 2022.

وحسبما ذكر الخبراء، فقد أصبح "فيري بيري" رمزًا لروح العصر والفترة الانتقالية التي تمر بها البشرية.

كما أوضحت نائبة رئيس المعهد لوري بريسمان أن:

لون العام المقبل يعكس ما يحدث في الثقافة العالمية ويعبر عما يحاول الناس الحصول على إجابة له. وأضافت أن PANTONE 17-3938 Very Peri تجمع بين درجات من الأزرق والأرجواني والأحمر، وتظهر بهجة وحضورًا ديناميكيًا يشجع على التعبير الإبداعي.

وأوضحت المؤسسة أنه مع خروج الناس من العزلة تتغير أفكارهم ومعاييرهم، وتفتح أمامهم فرصاً جديدة مرتبطة بالتقنيات العالية.

يذكر أن الألوان الرئيسية للعام المنصرم كانت الرمادي العميق (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) والأصفر الفاتح (Pantone 13-0647 Illuminating).

… كل هذا اللون، شاهدته في مفاصل حكايات الف ليلة وليلة، تلك الروايات السرديات المتخيلة التي صنعت البهجة

منذ بداية العصر العباسي وطواله، وصولا إلى العصر المملوكي، لما ظهر كتاب (ألف ليلة وليلة) وتطور، من حكايات صغيرة قليلة تجري في بغداد، إلى مجموعة قصص وحكايا غرائبية تدور حول العالم، ولا تنتهي بالقاهرة، رغم أنها إحدى محطاتها الكبرى.

يمثل (ألف ليلة وليلة) الروح الشعبية لكل بلد يبتهج بالحب والورود، في زمنه، فمؤلفه هو الذاكرة الشعبية التي لا يحدها الا البحث عن الجمال.

.. اللون البنفسجي، سيكون الف ليلة وليلة في مراسم واستديوهات، ومقرات واجهات ولوغوهات الصحف والمواقع الإلكترونية.. ولون كل شئ، ولا يمكن أن يغيب عن شانيل، طقمها اللانجري، باللون الفطري بيري، بنفسجي صالح عبد الحي والتونسي، والسنباطي.

.. ليه يا بنفسج؟.