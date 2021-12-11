السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز مهنئًا منتخب مصر: الفرحة حلوة.. والجمهور «البطل الحقيقي»

جريدة الدستور

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المنتخب المصري بعد الفوز على الأردن في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، وتأهله للدور قبل النهائي، ومواجهة منتخب تونس الأربعاء المقبل.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن البطل الحقيقي هو الجمهور المصري في قطر، لأنه يشجع بحماس كبير، ويقف خلف المنتخب بكل قوة، من أجل دعمه بالفوز في المباريات.

وتابع "الباز" معلقًا على الفوز على الأردن، والتأهل للمباراة قبل النهائية: "الفرحة طعمها حلو، نبارك للمنتخب والجماهير وإن شاء الله نستعد لتونس وما بعد تونس، ونتمنى الوصول للنهائي والتتويج بالبطولة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

الباز للمصريين: لا تتركوا أذنكم لأعداء البلد.. ولا تسمعوا الشائعات

كأس العرب.. مصر إلى نصف النهائى بعد الفوز على الأردن بثلاثية

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

الباز: مُصور السائحة الأوكرانية أخطأ في اقتحامه الحياة الشخصية للسيدة

«فيلم وندوة وجائزة» لتنمية المواهب بمبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية