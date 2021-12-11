الباز مهنئًا منتخب مصر: الفرحة حلوة.. والجمهور «البطل الحقيقي»

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المنتخب المصري بعد الفوز على الأردن في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، وتأهله للدور قبل النهائي، ومواجهة منتخب تونس الأربعاء المقبل.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن البطل الحقيقي هو الجمهور المصري في قطر، لأنه يشجع بحماس كبير، ويقف خلف المنتخب بكل قوة، من أجل دعمه بالفوز في المباريات.

وتابع "الباز" معلقًا على الفوز على الأردن، والتأهل للمباراة قبل النهائية: "الفرحة طعمها حلو، نبارك للمنتخب والجماهير وإن شاء الله نستعد لتونس وما بعد تونس، ونتمنى الوصول للنهائي والتتويج بالبطولة".