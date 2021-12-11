السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد انطلاق الحملة القومية للتطعيم.. 5 معلومات عن مرض «شلل الأطفال»

مرض شلل الأطفال
مرض شلل الأطفال

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، على الاستعدادات الجارية لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري، مؤكدًا على أنه انطلاقا من الأهمية الكبيرة لهذه الحملة فإن الأمر يتطلب تحقيق تنسيق عال مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال في فترات العمر المستهدفة على التطعيم بالمحافظات كافة، مؤكدًا أنه سيتم تجهيز فرق للتطعيم من قطاعات الوزارة، بهدف الانتهاء من تطعيم الأطفال في المواعيد المحددة. 

«الدستور» ترصد معلومات عن مرض شلل الأطفال:

يهاجم الجهاز العصبى

ينتشر شلل الأطفال عن طريق اتصال شخص بآخر، فيهاجم الفيروس الجهاز العصبي وقد يسبب في غضون ساعات قليلة إلى إصابة الشخص بالشلل الذي لا يمكن علاجه.

يدخل فيروس شلل الأطفال إلى الجسم عن طريق الفم ويتكاثر في الأمعاء، ومن هناك يهاجم الجهاز العصبي وقد يسبب الشلل.

يسهل انتشاره في المجتمع

يخرج هذا الفيروس من الجسم إلى البيئة عن طريق البراز، وعندها يسهل انتشاره بسرعة في المجتمع المحليّ، خاصة في الأماكن التي تعاني من سوء النظافة والصرف الصحي.

يصيب الأطفال الرضع وحتى الخامسة

غالبًا ما ينتشر شلل الأطفال بسبب الممارسات الخاطئة للنظافة ومنها عدم غسل اليدين وتناول الطعام أو الماء الملوث بالبراز. 

وفي مُعظم الأحيان يشكّل الرضع وصغار الأطفال الذين لم يتم تدريبهم على استخدام المرحاض مصدرًا جاهزًا لانتقال العدوى.

أعراض المرض قد تكون غير ظاهرة

معظم الأشخاص المصابين بفيروس شلل الأطفال لا تظهر عليهم علامات المرض، ولا يدركون أبدًا أنهم مصابون به. 

هؤلاء الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض المرض، يحملون الفيروس في أمعائهم، ويمكنهم نقل العدوى "بصمت" إلى آلاف الأشخاص الآخرين، قبل أن تظهر الحالة الأولى للإصابة بشلل الأطفال.

وجود حالة مصابة بالفيروس دليل على وجود الوباء

منظمة الصحة العالمية «WHO» تعتبر وجود حالة واحدة، مؤكدة من الإصابة بشلل الأطفال دليلًا على وجود الوباء خاصة في البلدان التي تحدث فيها حالات قليلة.

وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار شلل الاطفال وزير التعليم البحث العلمي

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