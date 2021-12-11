الصين: تطعيم 82% من السكان بلقاح كورونا بشكل كامل

أعلنت إدارة مكافحة الأمراض في الصين، اليوم السبت، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض باللجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، إنه حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل، مضيفًا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

كذلك أعلن ليانيو أن نحو 120.6 مليون تلقوا جرعة ثالثة معززة من اللقاح.

وكان آخر الإحصاءات السكانية التي أجرتها السلطات الصينية، أظهرت أن عدد سكان البلاد تجاوز 1.4 مليار نسمة.