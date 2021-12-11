الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سحل الآن.. خطوات ورابط التسجيل في منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب التسجيل في منتدى شباب العالم، حيث قالت إدارة المنتدى إنه سيتم تخفيض الأعداد خلال النسخة الرابعة حرصاً على تحقيق التباعد الاجتماعي وسلامة الضيوف، وتم فتح التسجيل من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر.

شروط التسجيل في منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة المنتدى فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر ودول العالم كافة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18:30 عاما.

  • صورة ضوئية من جواز السفر (للمتقدمين الدوليين)
  • صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (للمواطنين المصريين)
  • صورة شخصية على خلفية بيضاء
  • يُطلب منك بعض المستندات الإضافية مثل السيرة الذاتية أو فيديو أو ورقة بحث إذا تقدمت بطلب كمتحدث في أحد الأحداث.

خطوات التسجيل في منتدى شباب العالم 

-تسجيل الدخول إلى رابط التسجيل في منتدى شباب العالم من هنا.

-املأ معلوماتك الأساسية

 -تحقق من بريدك الإلكتروني

 - أكمل ملفك الشخصي

- بمجرد التحقق من حسابك، سيتم إرسال بريد إلكتروني بالإضافة إلى رسالة نصية قصيرة. -سوف تستلم الدعوة الإلكترونية الخاصة بك لحضور الحدث.

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الفرصة التى تنتظرها.. منتدى شباب العالم ينشر فيديو تشويقيًا جديدًا

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«منتدى شباب العالم» يرحب بمشاركة محارب السرطان محمود سامح بطل الفروسية

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع. حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. فمنتدى شباب العالم هو فرصة لك للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

كانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم.

إدارة منتدى شباب العالم التسجيل للشباب التحقق من حسابك بريدك الإلكتروني الرقم القومى منتدى شباب العالم شروط التسجيل في منتدى شباب العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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