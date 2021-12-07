الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«منتدى شباب العالم» يرحب بمشاركة محارب السرطان محمود سامح بطل الفروسية

البطل محمود سامح
البطل محمود سامح

أعلن منتدي شباب العالم، عن مشاركة محمود سامح، البطل المصري الخارق، -كما وصفوه- في فاعليات المنتدي القادمة، التي تنطلق من 10 إلى 13 يناير القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ.

وقال المنتدي عبر صفحته الرسمية: "قابل محمود سامح البطل المصري الخارق! محمود مقاتل شجاع ضد مرض السرطان أجرى أكثر من 50 عملية جراحية بينما كان عمره 13 عامًا فقط.. ولم يمنعه خوض هذه الرحلة من أن يصبح بطل سباقات.. لقد سمعنا قصته، ولا يسعنا الانتظار لمقابلته في منتدى شباب العالم.. أراك هناك يا محمود!".

محمود سامح، يبلغ من العمر 13 عاماً، تحمل ما لا يتحمله بشر، أصابه سرطان العظام، وشخصه الطبيب أنه ورم خبيث ولا بد من البتر، لكن حاول هو ووالدته مع الطبيب اللجوء لأي حل آخر غير البتر، فاستمر في العمليات الجراحية حتى بلغ عددها 50 عملية ولكن دون جده وتم بتر ساقه.

وبعد بتر قدمه، لم يستسلم أو يتملكه يأس، بل قاوم بكل ذرة في كيانه، واختار رياضة الفروسية، ليصبح أول طفل مصري، فارس على حصانه وهو قدمه مبتورة، ومنذ أول تدريب لم أيقن مدربه أنه سيصبح له مستقبلاً عظيماً في الفروسية، ويقول «محمود» في تصريحات سابقة، أنه تدرب على القفز حتى وصل للمرحلة الثانية في القفز، وتنظيم حركات الحصان، في 8 شهور فقط، وأخذ ميداليات وشهادات تقدير على مستوى الأكاديمية، كما أنه متفوق دراسيًا ويحصل دائماً على الدرجات النهائية في المدرسة، ويؤكد «محمود» أن المدرب الخاص به هو الأب الروحي بالنسبة له، ويتركه يركب أي خيل يحبه وخير داعم له.

وكان قد كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطفل محمود سامح، وقدم الوزير التهنئة إلى الطفل محمود سامح علي إرادته القوية، وتميز أخلاقياته التي اكتسبها من خلال تنشئته الاجتماعية السليمة، معلناً قيامه بإدراجه في مشروع الوزارة لرعاية الأبطال تمهيداً للحديث حول إدخال الفروسية المصرية في الألعاب البارالمبية.

كما قام الوزير بتكريم الطفل محمود، ومنحه درع الوزارة تكريماً له وتحمله ظروفا صعبة على أي طفل وحياته بقدم واحدة ومداومته على ممارسة هوايته المفضلة فى الفروسية وتحقيق نجاحات فيها.

منتدى شباب العالم السيسي شرم الشيخ محمود سامح الفروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

عقوبة قاسية فى انتظار المخالفين لضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«التموين»: مجلس الوزراء وافق على تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية

وزير التعليم يحسم الجدل حول عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون