«منتدى شباب العالم» يرحب بمشاركة محارب السرطان محمود سامح بطل الفروسية

أعلن منتدي شباب العالم، عن مشاركة محمود سامح، البطل المصري الخارق، -كما وصفوه- في فاعليات المنتدي القادمة، التي تنطلق من 10 إلى 13 يناير القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ.

وقال المنتدي عبر صفحته الرسمية: "قابل محمود سامح البطل المصري الخارق! محمود مقاتل شجاع ضد مرض السرطان أجرى أكثر من 50 عملية جراحية بينما كان عمره 13 عامًا فقط.. ولم يمنعه خوض هذه الرحلة من أن يصبح بطل سباقات.. لقد سمعنا قصته، ولا يسعنا الانتظار لمقابلته في منتدى شباب العالم.. أراك هناك يا محمود!".

محمود سامح، يبلغ من العمر 13 عاماً، تحمل ما لا يتحمله بشر، أصابه سرطان العظام، وشخصه الطبيب أنه ورم خبيث ولا بد من البتر، لكن حاول هو ووالدته مع الطبيب اللجوء لأي حل آخر غير البتر، فاستمر في العمليات الجراحية حتى بلغ عددها 50 عملية ولكن دون جده وتم بتر ساقه.

وبعد بتر قدمه، لم يستسلم أو يتملكه يأس، بل قاوم بكل ذرة في كيانه، واختار رياضة الفروسية، ليصبح أول طفل مصري، فارس على حصانه وهو قدمه مبتورة، ومنذ أول تدريب لم أيقن مدربه أنه سيصبح له مستقبلاً عظيماً في الفروسية، ويقول «محمود» في تصريحات سابقة، أنه تدرب على القفز حتى وصل للمرحلة الثانية في القفز، وتنظيم حركات الحصان، في 8 شهور فقط، وأخذ ميداليات وشهادات تقدير على مستوى الأكاديمية، كما أنه متفوق دراسيًا ويحصل دائماً على الدرجات النهائية في المدرسة، ويؤكد «محمود» أن المدرب الخاص به هو الأب الروحي بالنسبة له، ويتركه يركب أي خيل يحبه وخير داعم له.

وكان قد كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطفل محمود سامح، وقدم الوزير التهنئة إلى الطفل محمود سامح علي إرادته القوية، وتميز أخلاقياته التي اكتسبها من خلال تنشئته الاجتماعية السليمة، معلناً قيامه بإدراجه في مشروع الوزارة لرعاية الأبطال تمهيداً للحديث حول إدخال الفروسية المصرية في الألعاب البارالمبية.

كما قام الوزير بتكريم الطفل محمود، ومنحه درع الوزارة تكريماً له وتحمله ظروفا صعبة على أي طفل وحياته بقدم واحدة ومداومته على ممارسة هوايته المفضلة فى الفروسية وتحقيق نجاحات فيها.