حبس تاجر مخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، حبس تاجر مخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، ومصادرة المضبوطات.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه كمية من الهيروين المخدر على صغار التجار والمتعاطين بمدينة حلوان.

وردت معلومات للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو علي ع.ع.ع، 29 سنة، عاطل ومقيم العزبة القبلية دائرة القسم، وشهرته "علي كراكندي" بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين وسلاح ابيض عبارة عن مطواه، ومبلغ مالي، وشاكوش.

وبمناقشة المتهم امام المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث حلوان، عن المضبوطات اقر بحيازتها بقصد الإتجار، والسلاح الابيض للدفاع عن النفس، وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.