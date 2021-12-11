السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة الشهادة الإعدادية غدًا

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن إتاحة التسجيل الالكتروني لاستمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بدء من صباح الغد الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري  لجميع طلاب الشهادة الإعدادية من خلال الرابط التالي :
http://moe-register.emis.gov.eg. 

 ووجه وكيل تعليم مطروح لجميع الطلاب لأهمية التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، ومراجعة المدرسة فورا، حال وجود أي أخطاء لتعديلها.

وأكد وكيل تعليم  مطروح  لمديري الإدارات التعليمية بالتنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي سجلها الطلاب والتأكد من صحة البيانات، خاصة الصورة الشخصية للطالب حرصا على صحة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطالب.

وشدد وكيل  تعليم مطروح  علي مديري المدارس الإعدادية بسرعة بطباعة كشوف ( 1٢ د ) الالكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الالكتروني وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة موضحا أن آخر موعد للتسجيل الالكتروني للطلاب بنهاية يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وأشار  وكيل تعليم مطروح الي  أنه وفق التعليمات الواردة للجنة النظام والمراقبة يتعين على السادة مسئولي الحكومة الالكترونية بالمدارس أن يطابقوا الاسماء طبقا لشهادات الميلاد واذا كان هناك ما يخالف شهادة الميلاد في البيانات الاساسية للطالب عليهم أن يقوموا بتعديلها طبقا للشهادة الميلاد وذلك قبل البدء في طباعة كشوف ۱۲ د، كذلك الصور الشخصية للطالب المتقدم للامتحان يطلب من ولي الامر احضار الصور بخلفية بيضاء تحتها الاسم بالكمبيوتر، ولن يقبل استلام ای استمارة من المدرسة خلاف الخلفية البيضاء والاسم اسفل الصورة، وتحفظ برقم كود الطالب.

وتابع أن يأتي ذلك في إطار الإجراءات التنفيذية المكثفة التي يقوم بها تعليم مطروح استعداداً لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 /2022 لطلاب الشهادة الإعدادية.

مطروح الشهادة الاعدادية محافظة مطروح تعليم مطروح طلاب الشهادة الإعدادية لجنة النظام والمراقبة

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