واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، وتم ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بكفر الشيخ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة كفر الشيخ ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، كما قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها أمكن ضبط ( عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب") ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.