واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، وتم ضبط متهم بتزوير شهادة منسوب صدورها لإحدى الشركات بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا) بتزوير شهادة منسوب صدورها لإحدى الشركات بالقاهرة يفيد "على خلاف الحقيقة" أنه يعمل بوظيفة مشرف تشغيل لدى الشركة المشار إليها ، مما مكنه من تقديم تلك الشهادة لأحد البنوك والحصول على قرض تمويل سيارة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه ، وأنه قـام بإصطناع تلك الشهادة بإستخدام ماسح ضوئى" إسكنر" وبرامج الحذف والتعديل " الفوتو شوب " لتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت بالمنطقة محل سكنه.