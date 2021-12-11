ضبط سيدة تصرف معاش زوجها المتوفى بعد زواجها بآخر في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الهيئات الحكومية)، بقيام إحدى السيدات بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية)، بالاستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى، وعدم إخطار الهيئة الشاكية لوقف صرف ذلك المعاش لزواجها بآخر، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية ، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمته المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة المشار إليها .