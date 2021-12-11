السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة تصرف معاش زوجها المتوفى بعد زواجها بآخر في الإسكندرية

ضبط سيدة
ضبط سيدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الهيئات الحكومية)، بقيام إحدى السيدات بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية)، بالاستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى، وعدم إخطار الهيئة الشاكية لوقف صرف ذلك المعاش لزواجها بآخر، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية ، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمته المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة المشار إليها .

الجريمة المنظمة الإسكندرية وزارة الداخلية الاموال العامة الهيئات الحكومية أجهزة وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة استيلاء على المال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

بعد حادث الشيخ زايد.. قانوني يوضح العقوبة المقررة للقتل الخطأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

في صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يوما لا تكفي للقضاء علي العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية

صحيفة عبرية: سلوك الجيش الإسرائيلى يساهم فى استمرار العمليات الفلسطينية