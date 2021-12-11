تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط متهم باختلاس بضاعة البدرشين بالجيزة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات الصناعات الغذائية ) بقيام (موظف بأحد فروع الشركة) باختلاس البضائع عهدته والمملوكة للشركة محل عمله، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من وظيفته، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

وقيام (رئيس وأمين عهدة بأحد فروع الشركة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) باستغلال طبيعة عمله والمنوط له استلام البضائع المختلفة عهدة الفرع (تموينية – متنوعة)، وذلك لتسليم بعضها لمستحقى الدعم وبيع البعض الآخر بالسعر الحر وقيامه باختلاس كميات من البضائع عهدته على مدار عام وعدم توريد قيمتها للشركة محل عمله، والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق وانقطاعه عن العمل عقب اكتشاف الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.