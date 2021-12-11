السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطيران العراقى يقصف 5 أوكار للإرهابيين فى صلاح الدين

الطيران العراقي
الطيران العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني  في العراق، اليوم السبت، عن قصف خمسة أوكار للإرهابيين في محافظة صلاح الدين 180 كم شمال بغداد.

وقالت خلية الإعلام في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه "لغرض تقديم الإسناد الجوي التعرضي، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات (F 16) العراقية سبع ضربات جوية، فجر اليوم السبت، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين".

ووفق البيان: "سبق هذه الضربات  قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب في منطقة مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين، ومازال الواجب مستمرا".

العراق الدين بغداد أوكار للإرهابيين القوة الجوية الإرهاب داعش

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