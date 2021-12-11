السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصر تستضيف أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد

مؤتمر الدول الأطراف
مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد

نشرت هيئة الرقابة الإدارية، علي صفحتها الرسمية،  تستضيف مصر خلال الفترة من 13 الي 17 ديسمبر الجارى  أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمى لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي

وأطلقت أمس هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد، نسختان - (إنجليزية وفرنسية) - من الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت.

وتم تغيير استراتيجية الهيئة الإعلامية بأن تصبح منصاتها الإعلامية بوابة للمهتمين بقضايا الفساد على مستوى العالم من خلال إتاحة استراتيجيات مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية في مجال منع ومكافحة الفساد، وأيضًا مؤشرات قياس وإدراك الفساد والتوعية المجتمعية.

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