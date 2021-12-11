السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع قرب «الكريسماس».. ارتفاع الرحلات الألمانية إلى الغردقة وشرم الشيخ

جريدة الدستور

تشهد صالات الوصول الدولية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين خلال الأونة الأخيرة، ارتفاعا تشغيليا جويا وركابيا هائلا وكثيفا، للرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من مختلف المدن الألمانية عبر مختلف شركات الطيران الألمانية الوطنية والخاصة، صرحت بذلك مصادر مسئولة بالشركة المصرية للمطارات.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن السياحة الألمانية الوافدة إلى المطارات المصرية تشهد زيادة كبيرة وهائلة في معدلات الرحلات الجوية القادمة من مختلف المدن الألمانية، في ظل حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن والمنتجعات المصرية، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم منذ الربع الأول من المنصرم وحتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الرحلات الجوية السياحية الالمانية ارتفاعا كبيرا في أعداد السائحين الألمان القادمة إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، تزامنا مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس والتي تحرص آلاف الوفود السياحية مختلفة الجنسيات لقضاء تلك المناسبات بالمدن والمنتجعات المصرية، نظرا لطبيعة الطقس المشمس والشواطئ الساحلية الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسئولي وزارة الطيران المدني على ضرورة الاستعدادات لقرب الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، لمجابهة الحركة الجوية والركابية المتوقع وصولها خلال الايام الماضية، لافتا على ارتفاع الحجوزات من جانب السائحين الألمان لزيادة المعالم السياحية المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتابعت المصادر، أن جميع الوفود السياحية مختلفة الجنسيات الوافدة الى المطارات المصرية، قد أشادات بحسن وحفاوة الاستقبال وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والصحية المتبعة على الرحلات الدولية والداخلية بمرحلتى السفر والوصول، فضلا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والصالات التابعة للمطارات السياحية المصرية، فضلا عن تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للحركة السياحية الوافدة.

 

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