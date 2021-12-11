السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث مع نظيرها الألماني فرض "ثمن باهظ" على روسيا

وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث مع نظيرها الألمانى فرض ثمن باهظ على روسيا

جانيت يلين
جانيت يلين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزيرة الخزانة جانيت يلين بحثت مع نظيرها الألماني كريستيان ليندنر فرض "ثمن باهظ" على روسيا على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ،قالت الوزارة في بيان لها، إن "الوزيرة يلين جددت التأكيد على قلق الرئيس بايدن بشأن تصعيد روسيا لحشد القوات حول أوكرانيا، وأعربت عن اهتمامها بالشراكة مع ألمانيا بشأن الإجراءات الطارئة التي قد يكون من الممكن اتخذها بسرعة لفرض ثمن باهظ على الاقتصاد الروسي".

 

و تشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تضغط على ألمانيا لتوقف مشروع الغاز "السيل الشمالي 2" في حال اتخذت روسيا أي "خطوات عسكرية" تجاه أوكرانيا.

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