السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

شيرين عبدالوهاب و
شيرين عبدالوهاب و حسام حبيب

سيطرت حالة من الجدل على الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب في إطلالتها الأخيرة بحفلها الذي أقيم، أمس الجمعة، في مدينة أبوظبي، والتي ظهرت فيها بشكل صادم وهي حليقة الرأس وأزالت شعرها بالكامل.

وبمجرد ظهور شيرين بهذا الشكل الصادم، تداولت اتهامات كثيرة بأن حسام حبيب طليقها السابق هو من فعل بها ذلك، حيث إنه قام بالاعتداء عليها بالضرب وحلق لها شعرها، ونقلت بعض المواقع الإلكترونية هذا الأمر على أنه كواليس ظهور شيرين بهذا الشكل الصادم.

لكن شيرين عبدالوهاب ردت على هذه الاتهامات في تغريدة لها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والأسوأ و ظلمتوا شخص بريء وظلمتوني.. أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مركز حقوقى يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لصيادين والاستيلاء على مركبها

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

لافروف يلغى زيارته لإسرائيل