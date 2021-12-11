أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

سيطرت حالة من الجدل على الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب في إطلالتها الأخيرة بحفلها الذي أقيم، أمس الجمعة، في مدينة أبوظبي، والتي ظهرت فيها بشكل صادم وهي حليقة الرأس وأزالت شعرها بالكامل.

وبمجرد ظهور شيرين بهذا الشكل الصادم، تداولت اتهامات كثيرة بأن حسام حبيب طليقها السابق هو من فعل بها ذلك، حيث إنه قام بالاعتداء عليها بالضرب وحلق لها شعرها، ونقلت بعض المواقع الإلكترونية هذا الأمر على أنه كواليس ظهور شيرين بهذا الشكل الصادم.

لكن شيرين عبدالوهاب ردت على هذه الاتهامات في تغريدة لها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والأسوأ و ظلمتوا شخص بريء وظلمتوني.. أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".