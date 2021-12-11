السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكمًا بحبس لبناني مع الغرامة؛ بسبب زواجه من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن المحكمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أصدرت حكمًا قضى بحبس اللبناني "محمد. ب"، مدة سنة، وتغريمه مبلغًا قدره 500 ألف ليرة لبنانية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي سندًا إلى المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل معطوفة على المادة السابعة منه.

وأوضحت الوكالة أن الحكم جاء على خلفية زواج اللبناني من الفلسطينية "حلا. ر"، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، وتعمل ممرضة في أحد مستشفيات ألمانيا، حيث كان محمد يتلقى العلاج.

لبنان فلسطين إسرائيل غرامة لبناني سرا فلسطيني إسرائيلي اسرائيلية وغرامة فلسطينية جنسية نسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مركز حقوقى يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لصيادين والاستيلاء على مركبها

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

لافروف يلغى زيارته لإسرائيل