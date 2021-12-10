10 قتلى حصيلة أولية جراء انفجار مستودع للذخيرة فى مخيم برج الشمالى بلبنان

أعلنت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن 10 قتلى حصيلة أولية جراء انفجار مستودع للذخيرة في مخيم برج الشمالي.

وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، عن سقوط قتلى وجرحي في انفجار مستودع للذخيرة بجنوب لبنان.

وأشارت الأنباء إلى أن سيارات الإسعاف تعمل على إخلاء الجرحى جراء انفجار مستودع للذخيرة.

وقام الجيش اللبناني بتطويق منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي ويمنع الخروج والدخول للمنطقة.

وكان أفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، موضحًا أن حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

يذكر أن أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأكد موقع "النشرة" اندلاع حريق أدى الى انفجار مخزن لأحد الفصائل الفلسطينية، فيه سلاح في ​مخيم برج الشمالي​، في منطقة صور.