الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة»: صرف 40% من مقررات شهر ديسمبر

السلع التموينية
السلع التموينية

أعلنت هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، انتهاء صرف 40% من مقررات التموين لشهر ديسمبر على المستفيدين من أصحاب البطاقات.

وأضافت في تصريح لـ«الدستور» أن إجمالي عدد البطاقات التموينية التي تصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهريا بلغت نحو مليون و900 ألف بطاقة تموينية وإجمالي عدد المستفيدين بواقع 5 ملايين فرد، مشيرة إلى أن إجمالي المبيعات لصرف السلع التموينية على المواطنين نحو 250 مليون جنيه شهريا من خلال منافذ البقالين ومشروع جمعيتي.

وزارة التموين السلع التموينية بطاقات التموين البطاقات التموينية مشروع جمعيتي مقررات التموين صرف السلع التموينية صرف مقررات التموين مديرية التموين شهر ديسمبر ديسمبر الجاري

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