«تموين الجيزة»: صرف 40% من مقررات شهر ديسمبر

أعلنت هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، انتهاء صرف 40% من مقررات التموين لشهر ديسمبر على المستفيدين من أصحاب البطاقات.

وأضافت في تصريح لـ«الدستور» أن إجمالي عدد البطاقات التموينية التي تصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهريا بلغت نحو مليون و900 ألف بطاقة تموينية وإجمالي عدد المستفيدين بواقع 5 ملايين فرد، مشيرة إلى أن إجمالي المبيعات لصرف السلع التموينية على المواطنين نحو 250 مليون جنيه شهريا من خلال منافذ البقالين ومشروع جمعيتي.