مندوب روسيا بمحادثات فيينا: المفاوضات مستمرة.. والخبراء يعملون على نص وثيقة ختامية

قال مندوب روسيا في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، إن المفاوضات مستمرة والخبراء يعملون على نص وثيقة ختامية.

واعتبر ممثل روسيا في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ميخائيل أوليانوف، أن المشاركين في العملية التفاوضية تمكنوا من إزالة بعض نقاط سوء التفاهم بينهم.

وقال أوليانوف، عبر "تويتر": "تمكن المفاوضون من إزالة بعض نقاط سوء التفاهم، التي كنا نواجهها في أواخر الأسبوع الماضي، وأطلقوا العمل السياسي".

وأضاف، تعليقًا على تصريح أدلى به الجمعة مسئول أوروبي رفيع المستوى الذي قال إن المفاوضات "تتقدم على النحو المنطقي"، إن روسيا تلتزم بروية مماثلة فيما يخص سير الحوار في فيينا.

وسبق أن صرح المسئول من الاتحاد الأوروبي، الذي يراعي مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، بأنه متفائل بخصوص موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد، موضحًا: "انطباعي هو أننا نتقدم ببساطة على النحو المنطقي تمامًا للتفاوض".

وأضاف أنه لا تزال هناك 7 أو 8 نقاط بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وأنها تمثل "نقاطًا سياسية كبيرة".

أتى ذلك، بعد أن أكد منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، أمس أن المفاوضات صعبة جدًا. وأضاف: «ما زالت هناك مواقف مختلفة يجب تقريبها، وهذا أساس المفاوضات وسنرى كيف يمكن التقدم»، مشددًا على وجود خلافات كثيرة تقتضي معالجتها.

بدورها، اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير لوجاندر، أن محادثات فيينا لا تتقدم، لأن إيران قدمت مقترحات لا تتناسب مع هدف إنجاز اتفاق.

كما أكدت في تصريحات لـ«العربية - الحدث»، مساء أمس الخميس، أن كل ‏الوفود المشاركة في المفاوضات رفضت المقترحات الإيرانية.

يشار إلى أن الجولة السابعة من المباحثات النووية كانت استؤنفت بعد توقف دام 5 أيام، طلبتها الدول الغربية للتشاور، إثر تقديم الوفد الإيراني مقترحات وصفها الأوروبيون والأمريكيون بأنها تقوض مبدأ التفاوض، وتحمل تراجعًا كبيرًا عما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.