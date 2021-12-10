عمره 12 عاما.. «الأزهري» يقدم أصغر منشد في ذكرى وفاة «الفشني»

قدّم الدكتور أسامة الأزهري موهبة جديدة في الإنشاد الديني وهو المنشد الأزهري مشرف فتحي البنا، أصغر منشد ديني في مصر.



وأكد «الأزهري» عبر الراديو 9090: «هدفنا إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة والإنشاد، حيث نريد اكتشاف عشرات المواهب في الإنشاد والمديح وتلاوة القرآن الكريم، لنجدد مسيرة الشيخ الشيخ محمد رفعت والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ طه الفشني والشيخ سيد النقشبندي والكثير من الأساتذة الكبار الذين هم زينة ورمز للديار المصرية بأصواتهم الرائعة في التلاوة والإنشاد».

وأضاف، أن المنشد الصغير مشرف فتحي البنا من مواليد 20 أبريل 2009 وهو طالب بالصف الأول الإعدادي، بدأ يحفظ القرآن وهو في سن الرابعة وأتم حفظه وعمره 12 سنة، بدأ رحلته مع تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الدينى حتى أنه كان يقرأ قرآن السورة يوم الجمعة بالمساجد الكبرى بقرية أدفينا مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وينشد فى معظم الحفلات الدينية بالمساجد والمعاهد والمدارس.



وتحدث «الأزهري» خلال الحلقة أيضًا عن الشيخ طه الفشني، إذ تحل علينا اليوم الجمعة، 10 ديسمبر لعام 2021، الذكرى الـ50 على رحيل كروان الإنشاد والتلاوة الشيخ طه الفشني، والذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم لعام 1971، وملأ الدنيا جمالا وطربا، مضيفًا: «يشرفني أن أقدم هذا النجم الجديد والصوت المبدع والموهبة المصرية الخالصة في هذه المناسبة».

وكان قد شارك الدكتور أسامة الأزهري في حفل تخريج أكثر من دفعة من المداحين والمنشدين والمبتهلين بمدرسة الإنشاد الدينى بقصر الأمير طاز بالدرب الأحمر مجددًا دعمه في كل مرة لفن الإنشاد الديني في مصر، مشيرًا إلى الدور الذى يلعبه الإنشاد في إيضاح الجانب الروحي للدين الإسلامي، خاصة أن المديح له دور هام وحيوي.