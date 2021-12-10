«العليا للتفتيش الأمني والبيئي» تشيد بالإجراءات الاحترازية بمطار برج العرب

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عن إشادة اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي للمطارات بالإجراءات الصحية والوقائية والأمنية والتامينية المتبعة بمطار برج العرب الدولي، والتي أجريت خلال الفترة القليلة المقبلة على مدار يومين متتالين، في إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، في ظل التحديات الراهنة التي تجتاح العالم، وحرص الوزارة على زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية الوافدة إلى منظومة الطيران المدني المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات برئاسة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني تفقدت الأيام الماضية صالات السفر والوصول وقرية البضائع وسيور الحقائب وكاونترات المحطة والجوازات، ومتابعة إجراءات تعقيم الحقائب والسيور بكافة الصالات، فضلاً عن متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار مطار برج العرب الدولي، لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي، تزامنًا مع الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وأشارت، إلى أن اللجنة قد ضمت وفدًا من وزارات الدفاع والشرطة والصحة والطيران المدني والجهات الرقابية والأجهزة المختصة، للتأكد من اتباع أعلى المعايير الدولية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية، حيث يعتبر مطار برج العرب الدولي البوابة الرئيسية لدخول البلاد من الناحية الشمالية، كما يعتبر ثاني أكبر المطارات بجمهورية مصر العربية، حيث يشهد معدلات تشغيل جوية وركابية مختلفة الجنسيات.

وأوضحت، أن الفترة المقبلة ستتفقد اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي مطارات جنوب الصعيد، لمتابعة وتقييم الإجراءات الصحية والوقائية والسلامة الأمنية والتامينية المتبعة، في ظل حرص المسئولين بوزارة الطيران المدني، الاطمئنان على الخدمات المقدمة للوفود الركابية الوافدة إلى شبكة المطارات المصرية خلال الفترة الراهنة.

وتابعت المصادر، أن وزارة الطيران المدني تولي اهتماما كبيرا بعمليات التوسعة والتطوير لشبكة المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية والسياحية، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمع بها المطارات المدنية المصرية خلال الفترة الحالية، ومحاولة مسئولي وزارة الطيران المدني لاستغلال حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر حاليا، لزيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات بكافة المطارات المصرية، بما يعود بالنفع المالي والاقتصادي لمنظومة الطيران المدني المصري، ومحاولة تعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرضها قطاع النقل الجوي المصري، مع ظهور انتشار وتفشي جائحة كورونا في الربع الأول من العام الماضي.