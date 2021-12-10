الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

«جابر»: يجب إعادة النظر في صناعة التغليف بمصر

احمد جابر ومحررة
احمد جابر ومحررة الدستور

طالب أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، بوجود مركز خاص للتغليف في مصر يكون تابعًا لأحد أذرع الغرفة، ويكون مشكل من جزء حكومي وجزء من الغرفة وبعض الاستشاريين يتولى التوجيه في التغليف للمنتجات المصدرة.

وأضاف جابر، في تصريح لـ«الدستور»، أنه على رأس الأعباء التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي التوجه العالمي ناحية التكنولوجيا وصناعة الطباعة، ويأتي بعد ذلك تكاليف الإنتاج.

أوضح، أنه لابد من إعادة النظر في صناعة التغليف لأنها "البائع الصامت للمنتج"، حيث  تعتمد الصادرات على التغليف بشكل أساسي وتختلف من دولة لأخرى، مضيفا: «على سبيل المثال كينيا وقفت التعبئة في أكياس بلاستيك واعتمدت على الأكياس الورق، حيث ترى أن البلاستيك أخطر من الورق، ولابد من التكيف مع سياستهم في التغليف للسلع».
 

التغليف التكنولوجيا الطباعة الغرفة التوجيه الاستشاريين الصناعة

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