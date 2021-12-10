التقرير الطبي يكشف سر مصرع طفل أثناء لهوه بأطفيح

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع طفل بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، حيث تبين أنه أثناء لهوه فى أرجوحة مصممة يدويًا، التف حبلها حول عنقه، ما أسفر عن اختناقه ومصرعه، ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالطفل الضحية، إصابته باختناق نتيجة التفاف حبل حول العنق، مع وجود حز بمنطقة العنق، مع انسداد المجاري الهوائية نتيجة الضغط الشديد عليها، مما أسفر عن وفاته، متاثرًا اسفكسيا الاختناق.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة طفل لقى مصرعه نتيجة تعرضه لاختناق بواسطة حبل مرجيحة، بإحدى قرى أطفيح، وذكروا أنهم فوجئوا بالتفاف الحبل حول رقبته خلال لهوه، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا.

وأجرى رجال المباحث مناظرة لجثة الطفل، وتبين وجود آثار لالتفاف الحبل حول رقبته، وخلو جسده من أي إصابات أخرى، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل تعرض لاختناق بحبل أثناء لهوه في أطفيح.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل بالصف الثالث الابتدائي أثناء اللعب بمرجيحة، تعرض لاختناق بحبل، مما أسفر عن مصرعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.