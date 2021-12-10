متهم بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية: بستهدف الشباب

أقر تاجر مخدرات في الإسماعيلية بترويجه للمواد المخدرة على عملائه، خاصة بين أوساط الشباب، مؤكدا أنه يستخدم ميزان حساس في وزن المخدرات قبل بيعها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخداً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي..

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه بمحل مسكنه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار - ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والهاتفين للاتصال بعملائه.