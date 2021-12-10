«لم أعتزل وأتمنى تقديم عمل إسلامى».. تصريحات قادت لبنى عبدالعزيز للتريند

تصدرت الفنانة لبنى عبدالعزيز، محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل"، بعدما حلت ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم"، عبر أثير إذاعة نجوم إف إم، وكشفت لبنى عن سبب غيابها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، كما تحدثت عن ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات الفنانة لبنى عبدالعزيز في برنامج أسرار النجوم، في سياق السطور التالية:

- عُرض علىّ خلال السنوات الماضية أعمال كثيرة ولكن كانت لا تناسبني.

أضافت: "ما عُرض عليَّ وهو كثير جداً طوال السنوات الماضية لم يكن بالمستوى المنتظر، وظهرت في فيلم "جدو حبيبي" مع محمود ياسين وبشرى، وفيه أدوار كثيرة ممكن تتعمل لعمري، ولكن دائماً التفكير في الشباك والإيرادات".

- أتمنى تقديم عمل إسلامي يشارك في إنتاجه جميع الدول العربية.

وأوضحت أنها تعرف جيدا أنه لن يُعرض عليها أي عمل يناسبها، لكنها تتمنى أن يتم تقديم عمل إسلامي يتشارك في إنتاجه كل الدول العربية، ويتم تنفيذه على أعلى المستويات حتى لو تمت الاستعانة بأشخاص من الخارج، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تشارك فيه لكن حتى وإن لم يحدث ذلك ستكون سعيدة بإنتاج عمل يظهر الدين الإسلامي الصحيح.

لم أعتزل التمثيل

أكدت الفنانة لبنى عبدالعزيز أنها لم تعتزل التمثيل، مشيرة إلى أن الفنان الحقيقي لا يعتزل لكن قد يبتعد قليلا، وإنها عرض عليها خلال السنوات الماضية أعمال كثيرة لكنها لم تكن مناسبة لها، موضحة أنها عندما قبلت المشاركة في فيلم "جدو حبيبي" كانت معجبة بالقصة والدور الذي قدمته.

- فوجئت بأن الناس فاكراني خلال ظهوري في مهرجان القاهرة السينمائي.

عبّرت الفنانة لبنى عبدالعزيز عن سعادتها بوجودها في حفل ختام "مهرجان القاهرة السينمائي"، قائلة: "شعرت برهبة لتواجدي على المسرح، والأستاذ طارق الشناوي طلب مني هذه المرة التواجد ولم أرفض رغم رفضي في مرات عديدة سابقة، وفوجئت باستقبال الجمهور، وفوجئت بأن الناس فاكراني".

- لم تسع للنجومية والشهرة، بل عملت من أجل الفن.

قالت: "لم أسع أبداً للشهرة أو النجومية أو المادة، ولكن فقط عملت من أجل الفن، ولما درست فهمت أن هناك فارقاً كبيراً بين الممثل والنجم، وأنا أقول للناس دائماً أنا ممثلة، والممثل يدور بمراحل وألوان وتجارب، ودائماً أريد عمل شيء غير لبنى تماماً، وكنت أبحث عن مشاريع تظهر جوانب أخرى في شخصيتي".

- بدأت مشواري الفني الحقيقي بـ الوسادة الخالية مع عبدالحليم حافظ، كنت أعشق المسرح منذ الصغر ولم يكن في نيتي دخول عالم السينما.

وكانت لبنى عبدالعزيز شاركت في حفل ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة الدولي، وقدمت جائزة أفضل ممثلة، واستقبلها الجمهور استقبالا كبيرا وظهرت على المسرح على أنغام "أسمر يا أسمراني".