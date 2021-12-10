السيرة الهلالية بين مصر وتونس بمسرح الهناجر.. غدًا

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، أمسية فنية للسيرة الهلالية بين مصر وتونس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، ويأتي ذلك في إطار برنامج فعاليات عام الثقافة المصرية التونسية ٢٠٢١- ٢٠٢٢م.

وتشارك بالغناء الفنانة: فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مع كلمة تتناول "السيرة الهلالية بتنويعاتها" و"الهلاليون بين مصر وتونس"؛ إعداد: د. محمد ريحان،؛ تقديم: الفنان القدير أيمن عبد الرحمن، وذلك في الساعة السابعة مساء غدا السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١م؛ بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

السيرة الهلالية

والسيرة الهلالية إحدى أشهر السير الشعبية العربية، وهي ملحمة طويلة تصف هجرة بني هلال، وتمتد لتشمل تغريبة بني هلال وخروجهم من ديارهم الخرمة و تربة في عالية نجد إلى تونس. هي السيرة الأقرب إلى ذاكرة الناس، والأكثر رسوخًا في الذاكرة الجمعية. وتبلغ نحو مليون بيت شعر. وإن أضفى عليها الخيال الشعبي ثوبًا فضفاضًا باعد بين الأحداث وبين واقعها، وبالغ في رسم الشخصيات.

ومن السيرة الهلالية تتفرع قصص كثيرة مثل قصة الأمير أبو زيد الهلالي وقصص أخته شيحة المشهورة بالدهاء والاحتيال، وسيرة الأمير ذياب بن غانم الهلالي، وقصة زهرة ومرعي. وغيرها من السير المتراصة التي تشكل في مجموعها ما يعرف بسيرة بني هلال. والسير الشعبية هي من أهم مصادر الثقافة في أرياف البلاد العربية، وخصوصًا إذا ما أخذنا في الاعتبار نسب الأمية المرتفعة. ويسمى المهتم بالسيرة الهلالية بالمضروب بالسيرة. ومنهم الشاعر الشعبي عبد الرحمن الأبنودي. هذه القصة الغنية بالشخصيات والأحداث والمواقف، تضفي على الأدب الشعبي لونًا خاصًا يمثل الحياة الاجتماعية والفكرية التي كان يعيشها الإنسان العربي في تلك الفترة من الزمن.