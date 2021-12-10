ضبط هارب من «المؤبد» في جناية مخدرات بالفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "مخدرات، حيازة سلاح ناري ومقاومة سلطات" محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات" وبالسجن فى جنايتى "سلاح ناري، ذخيرة واستعمال قوة"، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس، بترك مسكنه والإقامة بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءت، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.