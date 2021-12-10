الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من «المؤبد» في جناية مخدرات بالفيوم

ضبط هارب
ضبط هارب

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "مخدرات، حيازة سلاح ناري ومقاومة سلطات" محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات" وبالسجن فى جنايتى "سلاح ناري، ذخيرة واستعمال قوة"، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس، بترك مسكنه والإقامة بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءت، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

الامن العام الفيوم مخدرات سلاح نارى مقاومة سلطات إستعمال قوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

ميقاتى: طلب دعم عاجل من القاهرة بمجال الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

بتوجيهات الرئيس السيسى.. تيسيرات لسفر العمالة المصرية فى الأردن

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس دولته الحديثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمدد حظر دخول السياح إلى أراضيها بسبب أوميكرون

ترامب فى هجوم على نتنياهو: كنت أحبه لكنه خاننى.. ما التفاصيل؟

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي