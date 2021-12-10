محاضر فورية للمخالفين.. حملات لإزالة الإشغالات بحي غرب ومركز ديروط بأسيوط

شنت الوحدات المحلية لحي غرب أسيوط، ومركز ومدينة ديروط عدة حملات لإزالة الإشغالات من الطرق حفاظًا على السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط وإزالة المخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق والباعة الجائلين والمفروشات المخالفة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة من قسم الاشغالات برئاسة مسلم ماضي، وإسلام توفيق مشرف الوردية المسائية، بإستخدام معدات الحي،و تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات المتواجدة بالطريق والتي تعوق حركة مرور الشارع وسهولة حركة المواطنين، في شوارع البركة، ويسرى راغب، وميدان المحطة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وتطبيق القانون.

وأوضح أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنع انتشار الإشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية، مؤكدا على استمرار الحملات وتحرير المحاضر اللازمة لردع المخالفين والحفاظ علي الانضباط.

من جانبه أشار محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بناء على توجيهات محافظ أسيوط برفع الإشغالات والتعديات، من الطريق العام بالتنسيق مع شرطة المرافق استهدفت شوارع عثمان بن عفان، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع بورسعيد، بمشاركة عمر نافع مدير الإشغالات، والمقدم عمرو علي رئيس وحدة شرطة المرافق بديروط، وتم رفع كافة الإشغالات من الشوارع وتعديات الباعة الجائلين وإنذار المحال المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم، وتم تحرير محاضر للمخالفين للحفاظ على حرم الطريق العام.



وكان قد وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الأحياء والمراكز وجميع الجهات التنفيذية في المحافظة بتنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، يوميًا للحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال المخالفة في جميع المراكز والأحياء وبكل المناطق دون استثناء، مشيرًا إلى تحذير المحال بالالتزام بالحدود المخصصة لها وفرض عقوبات رادعة لهم في حال تكرار المخالفة التى قد تصل إلى الإغلاق الفوري للمحال.