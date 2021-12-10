الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء البلاد، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة إن البلاد تشهد استمرار انخفاض كبير في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، وهناك فرص لسقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا، مع استمرار تعرض مدينة الإسكندرية لـ«نوة قاسم».

وأشارت الهيئة إلى وجود بعض الرياح المثيرة للأتربة على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

أما عن درجات الحرارة فهي كالتالي:

الجمعة 10 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 14.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 22 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

السبت 11 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 17.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 20 والصغرى 18.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

الأحد 12 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى  20 والصغرى 17.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 17

القليوبية أنخفاض ارصاد الطقس الإسكندرية سيناء الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشمالى الوجه البحري درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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