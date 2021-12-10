مرضى الجيوب الأنفية فى الشتاء.. إليك حلول رائعة للتعامل مع الأنف

أنسجة الأنف والجيوب الأنفية تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الجهاز التنفسي لدينا على التكيف مع الطقس البارد القارس في معظم أنحاء البلاد، كما أن جودة الهواء الجاف وحقيقة أننا نقضي معظم أيامنا في الداخل لا تساعد أيضًا، وأهم شيء يمكنك القيام به لحماية نفسك من آلام الجيوب الأنفية وغيرها من المشاكل هو الحفاظ على نظافة الجيوب الأنفية وتجنب الأدوية التي يمكن أن تزيد المشكلة سوءًا.

كيف تعمل الجيوب الأنفية؟

الجيوب الأنفية هي مزيج من الغرف المعقدة والحساسة التي تسمح للهواء بالتدفق من الأنف إلى باقي الجهاز التنفسي، ومن المثير للاهتمام أن وظيفة الجيوب الأنفية غير معروفة تمامًا، ولكن يُعتقد أنها مهمة في النطق (كيف يبدو صوتك)، هذا هو السبب في أن العديد من مطربي الأوبرا يقظون جدًا في اتباع التعليمات للحفاظ على نظافة الجيوب الأنفية وخالية من العدوى.

لفهم سبب إصابة الجيوب الأنفية بالعدوى عليك أن تفهم بعض علم التشريح المنطقي الأساسي؛ تشبه الجيوب الأنفية الطرق الضيقة والمتعرجة، لذا من المهم ألا تصبح هذه "الطرق مزدحمة ومسدودة، يمكن أن يحدث احتقان الجيوب الأنفية من التغيرات في الضغط الجوي، ومن مسببات الحساسية، وأخيراً من المخاط الناتج عن الالتهابات نفسها.

عندما يبدأ المريض في الشعور باحتقان الجيوب الأنفية أو الضغط عليها يجب استخدام مزيل احتقان موضعي مثل «عفرين»، ولكن يجب ألا تصبح "مدمن عفرين"، فبعد 3 أيام يجب اتباع دائمًا بخاخ الكورتيزون الأنفي لمدة أسبوع أو أسبوعين للتأكد من بقاء الجيوب الأنفية مفتوحة.

ما الذي عليك عدم فعله

لا تقفز لتناول المضادات الحيوية فورًا إذا شعرت بألم في الجيوب الأنفية، حيث تظهر الأبحاث بوضوح أن معظم الازدحام وحتى الالتهابات ليست بسبب البكتيريا، ولكن الفيروسات، كثيرًا ما يقوم المرضى بتناول الكثير من المضادات الحيوية، ولا يتحسنون، بل تظهر عليهم آثار جانبية من المضادات الحيوية.

وإذا كنت في مأزق على سبيل المثال ولم تتمكن من الوصول إلى صيدلية، يمكن لدش ساخن جيد بالبخار أن يجلب ابتسامة مؤقتة على الجيوب الأنفية.