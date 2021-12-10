العلاقة بين التوحد والإعاقة الذهنية.. هل الجينات مسؤولة عن الأمر؟.. متخصصون يجيبون

بعد أن بدأ باتريك كيلي المدرسة في سن الخامسة، أخبر معلموه والديه أنه ينتمي إلى صفوف التربية الخاصة، كان أداؤه الأكاديمي ضعيفًا، وكانت سلوكياته مدمرة منها الخفقان باليد، والتأرجح، وضرب رأسه بمعصميه والنقر على مكتبه بشكل متكرر، غالبًا ما كان يبدو كما لو أنه لا ينتبه للناس عندما يتحدثون إليه، كان يحدق في المسافة، ويتحول رأسه إلى الجانب.

- التباس العلاقة بين الإعاقة الذهنية والتوحد

و وفقًا لموقع Spectrumnews، افترض معلمو كيلي أنه يعاني من إعاقة ذهنية، عُرفت في ذلك الوقت بالتخلف العقلي، ثم عندما كان في التاسعة من عمره، كشف فحص العين الروتيني في المدرسة أنه بالكاد يستطيع الرؤية مع النظارات، انتقل من الأداء الضعيف إلى التفوق على أقرانه في كل مادة ما عدا اللغة الإنجليزية في غضون عامين فقط، أخيرًا في سن 13عاما، شخصه طبيب نفسي بأنه مصاب باضطراب تطوري واسع الانتشار، لم يتم تحديده بخلاف ذلك، وهو شكل من أشكال التوحد.

اعتبرت المؤسسات الطبية ذات مرة أن التوحد والإعاقة الذهنية لا ينفصلان تقريبًا، في الثمانينيات من القرن الماضي، تم تشخيص ما يصل إلى 69 بالمائة من الأشخاص المصابين بالتوحد أيضًا بالتخلف العقلي، بحلول عام 2014 انخفض الرقم الخاص بالتشخيص المزدوج بالتخلف العقلي الذي يسمى الآن بالإعاقة الذهنية إلى 30 في المائة.

والآن يعمل كيلي البالغ من العمر 29 عامًا في مالون ، نيويورك، كمحترف دعم مباشر، يساعد الأشخاص المصابين بالتوحد والإعاقة الذهنية والحالات ذات الصلة على تعلم كيفية القيام بالمهام الأساسية مثل التسوق، إلى جانب مهارات الاتصال، و يقول إنه كثيرًا ما يصادف في عمله قصصًا مثل قصته أشخاص متوحدون .

- معظم الجينات التي تم تحديدها على أنها جينات التوحد تسبب أيضًا إعاقة ذهنية

ومع ذلك الخط الفاصل بين التوحد والإعاقة الذهنية لا يزال غامضًا، فغالبًا ما يخطئ الأطباء في أحد الحالات أو يشخصون حالة واحدة فقط عند وجود كلاهما، التداخل الجيني يزيد من ضبابية الصورة، معظم الجينات التي تم تحديدها على أنها جينات التوحد تسبب أيضًا إعاقة ذهنية، ويواجه الباحثون عقبات في طريق التقدم في رسم الحدود.

و من شأن التشخيص الأكثر وضوحًا أن يوجه عددًا كبيرًا من الأشخاص إلى الخدمات الأكثر ملاءمة لهم، تقول أودري ثورم أخصائية علم النفس السريري للأطفال في المعهد الوطني للصحة العقلية بولاية ماريلاند: "علينا معرفة من لديه توحد فقط، ومن لديه إعاقة ذهنية فقط، والأهم من ذلك من لديه إعاقة ذهنية ومرض توحد".