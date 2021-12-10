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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10-12-2021

مواد البناء
مواد البناء

يقدم لكم موقع “ الدستور ” في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار  مواد البناء مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 10-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية . 

 

 أسعار  مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10-12-2021

 

سعر الحديد  اليوم 

استقر سعر حديد التسليح اليوم في السوق المصري، وجاء متوسط السعر  أرض المصنع   ما بين 15000 جنيه للطن، و15200 جنيه للطن.

 

 سعر الأسمنت اليوم 

و سجل سعر الأسمنت اليوم  تراجعا  منذ مطلع هذا الشهر بحوالي 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلي 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيها للطن.

 

سعر الطوب  اليوم 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6800 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.

 

سعر الرمل اليوم

وبلغ سعر متر الرمل في السوق المحلي المصري اليوم  نحو 60 - 100 جنيه

سعر طن الجبس

وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

 تعرف علي أسعار  مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10-12-2021

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية

 

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

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وائل لطفي

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