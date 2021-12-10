قائد الجيش المجرى يشيد بقدرات الجيش العراقى فى قتال التنظيمات الإرهابية

أشاد قائد الجيش المجري الفريق الدكتور رومولوس روسن سيندي بقدرات الجيش العراقي وبالتضحيات والبطولات الكبيرة، التي قدمها في قتال التنظيمات الإرهابية وتحقيق النصر عليها.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - المحاور التي تخص دعم القوات المجرية للقوات المسلحة العراقية من خلال بعثة حلف الناتو في العراق على مستوى التدريب، وكسب الخبرات، والمشورة وتطوير قدرات المنظومة العسكرية بجميع أصنافها.

وعلى صعيد آخر، قال سفير روسيا لدى المجر، يفجيني ستانيسلافوف، إن عمليات إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ستبدأ في المجر بنهاية عام 2022.

وأضاف السفير ستانيسلافوف، في حديث مع مجلة Magyar Demokrata: "يسير العمل وفقًا للجدول الزمني الذي حدده الشركاء المجريون، ننطلق من أن إنتاج اللقاح الروسي وفقًا للتكنولوجيا الروسية سيبدأ في المجر اعتبارًا من نهاية عام 2022".

ووفقًا لوسائل إعلام روسية ناطقة بالعربية، أوضح السفير الروسي أن لقاح "سبوتنيك V" بات من أكثر اللقاحات المطلوبة في المجر ولا يحتاج إلى عرض تقديم وترويج إضافي في هذه الدولة.

وأشار السفير الروسي إلى أن عدد الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" في العالم خارج روسيا بلغ أكثر من 100 مليون شخص.

وسجلت روسيا 30 ألفًا و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 9 ملايين و895 ألفًا و597 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 284 ألفًا و823 شخصًا.