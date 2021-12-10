الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تستعد للمشاركة بمعرض «2022 -ITB» فى ألمانيا

الجناح المصرى المشارك
الجناح المصرى المشارك باحد المعارض السياحية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أنها  بصدد المشاركة بمعرض 2022 -ITB والمزمع عقدة بالعاصمة الألمانية – برلين خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2022.

 

وقد طالبت  الهيئة من شركات السياحة الراغبة  في المشاركة   بالمعرض بسرعة سداد قيمة المشاركة في موعد غايته 20 من شهر ديسمبر الجارى وتبلغ قيمة المشاركة فى المعرض للجناح الواحد 2500 يورو، مطالبة  الشركات الراغبة  فى الاشتراك  بسرعة سداد رسم الاشتراك وتسليم البينات التالية على خطاب مختوم من الشركة مدون علية باللغة الإنجليزية (اسم الشركة - عنوانها - الموقع الإلكترونى الخاص بها - البريد الإلكترونى -تليفون المسؤل من جانب الشركة للتواصل).

يشار إلى أن ITB برلين من أهم البورصات السياحية التى تقام على مستوى العالم ويشارك به الاآلف من المهتمين بصناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، وقد احتلت ألمانيا الترتيب الأول فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر قبل جائحة كورونا،  محققة طفرة سياحية على المقاصد السياحية وخاصة الغردقة ومرسى علم والتى كانت  تصل حجم الجنسيات الموجودة بها إلى مايقرب من 90%.

كما  أن السائح  الألمانى معروف عنه أنه محب للسياحة والسفر وهناك معدلات زيادة من السوق الألمانى إلى مصر سنويا  فالسوق الألمانى حقق خلال عام 2018 أكثر من مليون و400 ألف سائح  خلال عام 2018،  وفى عام 2017 وصلت أعداد السائحين الألمان إلى مليون و234 ألف سائح ألمانى زاروا مصر، مقارنة بـ653 لألف و915 سائحا خلال 2016. 

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي 2022 -ITB برلين معرض 2022 -ITB شركات السياحة البورصات السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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