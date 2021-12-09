مصرع مجندين وإصابة 22 في انقلاب لوري أمن مركزي بالدقهلية

لقي مجندين مصرعهم وأصيب 22، مساء اليوم، إثر انقلاب لوري تابع لقطاع الأمن المركزي بنطاق محافظة الدقهلية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق خلال سيره بطريق ترعة السلام بنطاق مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من إدارة تأمين الطرق، بوقوع حادث سير سيارة لوري تابعة لقطاع قوات الأمن المركزي بداخله عدد كبير من المجندين على طريق ترعة السلام الواصل بين مدينة المنزلة والمطرية.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة لمكان الحادث وتبين مصرع مجندين وإصابة 22، ونقلهم لمستشفيات المنزلة والمطرية المركزي.