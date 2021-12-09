الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لحداد الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب وعضوية المستشارين دكتور مصطفى بلاسى، وخالد محمود أمين، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد بمعاقبة حداد بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية ليوم 22 سبتمبر من العام الحالي؛ حيث تلقي اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام حداد 27 عامًا، مقيم مركز أولاد صقر، بالاتجار في المخدرات على نطاق واسع وأنه يتخذ من عمله ستارا لنشاطه الإجرامي.

أكدت التحريات صحة تلك المعلومات فتم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته  كمية من جوهر الهيروين المخدر و سلاح ناري وتم إحالته للنيابة والتى قدمته لمحكمة الجنايات.

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