ولى العهد السعودى يصل البحرين فى زيارة رسمية

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إلى البحرين في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي والوفد المرافق له لدى وصوله إلى البحرين.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى البحرين في إطار جولة خليجية استهلها بسلطنة عمان والإمارات وقطر.

وتناولت الصحف السعودية، الخميس، جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لعواصم دول مجلس التعاون الخليجي ومباحثاته مع قادة الدول الشقيقة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية وآفاق التعاون والشراكة التي تجمعها لتحقيق المزيد من الإنجازات العظيمة لمستقبل واعد.

قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (مرحلة جديدة)، إن الجولة هي ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس، والتمهيد للقمة الخليجية منتصف الشهر الجاري في الرياض، والتي تجسد الإرادة العالية والجهود المشتركة لمسيرة المجلس في بلوغ التكامل الاقتصادي المنشود، وهو ما تعبر عنه نتائج الزيارة لسلطنة عمان ودولة الإمارات وما يعقبها من محطات الجولة التاريخية.

من جهتها أكدت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان (جولة الحصاد الإستراتيجي) أن جولة ولي العهد تعكس اهتمامًا سعوديًا بارزًا بمنظومة مجلس التعاون الخليجي، خصوصا أنها تسبق القمة الـ42 لدول الخليج العربية، التي ستكون حافلة بالعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشارعين الخليجي والعربي، ومن المؤكد أن حصاد الجولة الإستراتيجية الراهنة سوف ينعكس إيجابيا على أعمال القمة المرتقبة منتصف شهر ديسمبر الجاري، لاسيما في ما يتعلق بالملفات السياسية والأمنية التي سوف تتصدر أجندتها.