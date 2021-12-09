إيطاليا: تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات باللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن أنه سوف يتم تطعيم الأطفال بين 5 و11 سنة باللقاح المضاد لوباء (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة - في بيان بحسب وكالة "أكي" الإيطالية - أن اللجنة العلمية الفنية لوكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) وافقت على القبول برأي الوكالة الأوروبية للأدوية (Ema)، على تمديد العمل بالإشارة إلى استخدام لقاح كوميرناتي (فايزرـ بيونتيك) في الصيغة المحددة بـ10 ميكروجرامات بالجرعة، للفئة العمرية بين 5-11 سنة.

وأوضح البيان أنه من الممكن المضي قدمًا على طريق إدراج هذه الفئة العمرية في برنامج حملة التطعيم ضد فيروس (سارس ـ كوف ـ 2).

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.