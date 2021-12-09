القبض على المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام فى مول بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى إلقاء القبض على سيدة قامت بسرقة الفنانة ديانا هشام داخل مول تجاري بالشيخ زايد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بتعرض الفنانة الشابة ديانا هشام لسرقة حقيبة يدها فى أحد المولات الكبرى، وفقدت مبلغا من المال كان داخل الحقيبة، بالإضافة إلى بعض الأوراق الخاصة بها والكارنيهات.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمة غافلت الفنانة واستولت على محتويات حقيبتها، وعقب فحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هويتها، كما كشفت التحريات عن أن المتهمة من جنسية عربية، وتبلغ 41 عامًا، وإقامتها منتهية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بقطاع أكتوبر من القبض على المتهمة، وبمواجهتها أمام اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقرت بمغافلة الفنانة واستولت منها على محتويات حقيبتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.