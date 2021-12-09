الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام فى مول بأكتوبر

الأمن
الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى إلقاء القبض على سيدة قامت بسرقة الفنانة ديانا هشام داخل مول تجاري بالشيخ زايد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

البداية كانت عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بتعرض الفنانة الشابة ديانا هشام لسرقة حقيبة يدها فى أحد المولات الكبرى، وفقدت مبلغا من المال كان داخل الحقيبة، بالإضافة إلى بعض الأوراق الخاصة بها والكارنيهات.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمة غافلت الفنانة واستولت على محتويات حقيبتها، وعقب فحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هويتها، كما كشفت التحريات عن أن المتهمة من جنسية عربية، وتبلغ 41 عامًا، وإقامتها منتهية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بقطاع أكتوبر من القبض على المتهمة، وبمواجهتها أمام اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقرت بمغافلة الفنانة واستولت منها على محتويات حقيبتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

الشيخ زايد علاء فتحى اجهزة شيخ كاميرات تحقيقات واقعة الشيخ التحقيقات النيابة العامة الأم اجهزة الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

مهمة للغاية.. مدبولى يكشف مطالب رئيس وزراء لبنان خلال زيارته إلى مصر

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

«التنظيم والإدارة»: لا تعيينات جديدة في الحكومة إلا بمسابقة إلكترونية

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)