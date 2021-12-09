روسيا: الناتو يكثف نشاطة العسكري على حدودنا خلال السنوات الماضية

صرح رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، اليوم الخميس، بأن حلف شمال الأطلسي "ناتو" كثف بشكل كبير نشاطه العسكري بالقرب من حدود روسيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال رئيس الأركان الروسي -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن التوترات من الجانب الأوروبي لم تنحسر، وفي السنوات الأخيرة نما النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي عدة مرات، وينظم حلف شمال الأطلسي نحو 40 تدريبا عسكريا كبيرا قرب حدود روسيا كل عام.

وشدد على أنه خلال عملية التدريبات التي يقوم بها الناتو، تم إعادة نشر وحدات كبيرة من القوات باتجاه حدود روسيا وبقيت نسبة كبيرة من المعدات العسكرية في مواقع التدريبات.

وأضاف: "هذا العام تم إجراء تمرين واسع النطاق، يحمل الاسم الرمزي ديفندر يوروب، بمشاركة كل من الدول الأعضاء في الحلف والبلدان غير المنتمية إلى الكتلة، مثل السويد وفنلندا والنمسا، وتم نقل وحدات كبيرة من القوات باتجاه حدود روسيا، وهذه التدريبات انتهت الآن، لكن لم يتم سحب جزء من المعدات العسكرية الأمريكية من أوروبا حتى يومنا هذا".

وتابع أن الطيران الاستراتيجي الأمريكي زاد بشكل كبير من رحلاته الجوية على طول الحدود الروسية، وخلال هذه الرحلات قامت الطائرات بمحاكاة عمليات إطلاق صواريخ كروز على أهداف داخل الأراضي الروسية، خلال الشهر الماضي وحده كانت هناك 30 رحلة، أي مرتين أكثر من نفس الفترة من العام الماضي".

ونوه بأن "هناك تصاعد في النشاط البحري لقوات الناتو في البحر الأسود وبحر البلطيق. هذا العام قامت 26 سفينة بحرية من دول غير مطلة على البحر الأسود - بريطانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بـ 29 زيارة إلى البحر الأسود".