78 وفاة و3228 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 78 حالة وفاة و 3228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و147 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 130524 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و950 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

ويذكر أن ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، في بيان أن هناك مؤشرات على تراجع طفيف فى وضع فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة، ما زال مرتفعًا نسبيًا، بسبب سلالة "دلتا" لفيروس كورونا، فإنه يمثل تحسنًا كبيرًا في الوضع، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن أكثر من ثلث السكان الآن، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، بينما حصل حوالي 16% من الإيرانيين الآن على تطعيم كامل.

وأرجع خبراء الصحة التحول المفاجئ إلى وصول المزيد من جرعات اللقاحات للبلاد، بالإضافة إلى إكمال اللقاحات، المنتجة محليًا، في الأسابيع الأربعة الماضية.

وأعلنت إيران أنها تدرس شراء عقار كورونا من شركة "فايزر" الأمريكية، في حال أثبت فاعليته في العلاج من الفيروس.

وقال مسئول اللجنة العلمية للمجلس الوطني لمكافحة كورونا حميد رضا جماعاتي على هامش الاجتماع الـ48 للجنة: "ننتظر انتشار نتيجة البحوث العلمية بشأن دواء كورونا الأمريكي لتقديم طلب بشرائه من شركة "فايزر" في حال ثبتت فاعليته".



