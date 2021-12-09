«الصحة» توضح أسباب تعرض كبار السن للحوادث الشائعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أسباب تعرض كبار السن للحوادث الشائعة، مطالبة بالحرص على رعاية كبار السن جيدًا حفاظًا على صحتهم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الحوادث تحدث نتيجة الإضاءة المنخفضة والنزول من الفراش وعبور عتبة الباب واستخدام السلالام والانزلاق على السجاد والانزلاق في الحمام.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، يقدم خدمة صحية للأشخاص من عمر ٦٥ عامًا فأكثر بالمجان في جميع محافظات الجمهورية ما عدا محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل (الأقصر – بورسعيد – الإسماعيلية – جنوب سيناء – أسوان - السويس).

وكانت قد أطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج الرعاية الصحية لكبار السن في شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

وأضاف أن البرنامج يقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد "عبدالرازق" أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة صحية، للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر أن استفسارات المواطنين عن "برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" يتم استقبالها عبر الخط الساخن (15335).