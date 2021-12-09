عون: اللبنانيون سيقولون كلمتهم ضد الفاسدين في الانتخابات النيابية المقبلة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس أن مسيرة مكافحة الفساد في لبنان يجب أن تتحول إلى نهج راسخ في الحكم ، مشيرا إلى أن اللبنانيين سيقولون كلمتهم ضد الفساد والفاسدين في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال عون ، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 18 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انتسب إليها لبنان في عام 2009، إن "مسيرة مكافحة الفساد في لبنان، ليست مجرد حملة ظرفية تنتهي ببعض الإنجازات وبتبدل الظروف، بل يجب أن تتحول إلى نهج راسخ في الحكم، وفي ذهنية الناس، وعمل المؤسسات العامة، وتحت مظلة القانون".

وشدّد على أن "هذه المسيرة لن تتوقف بعد اليوم، لأن اللبنانيين أدركوا حجم الأضرار التي خلفها الفساد في حياتهم، وعلى مستقبل أبنائهم، ورهاني هو أنهم سيقولون كلمتهم ضد الفساد والفاسدين في الانتخابات النيابية المقبلة".

واعتبر عون أن "الممانعة الشرسة التي واجهت تصميمه على وضع حد للهدر، والمحسوبيات، والفساد في مؤسسات الدولة وارتكابات من ائتمنهم الشعب على مصيره وحياته، كانت متوقعة، ونجحت للأسف في عرقلة مسيرة الإصلاح، وتدمير ما تبقى من مقومات العيش الكريم".

وأضاف "لكنني مصمم أكثر من أي وقت مضى على المضي في مكافحة أضرار المفسدين على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، وكلي ثقة أن الناس يتوقون إلى محاسبة من أفقر لبنان، ومارس فساده على الملأ دون محاسبة".

يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت في أكتوبر عام 2019 للمطالبة بالقضاء على الفساد، متهمة كل الطبقة السياسية بالتورط بالفساد، ولا تزال الاحتجاجات تنطلق بين الحين والآخر، دون أن تتمكن من تحقيق تقدم في هذا الشأن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قرر مصرف لبنان اليوم الخميس رفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 3900 إلى 8000 ليرة لبنانية.



وقال المصرف ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام " ، إنه وللحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم ، حدد سقف المسحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أمريكي للحساب الواحد.