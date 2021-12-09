الكنيسة الكاثوليكية: «اليونسكو» تكرِّم القديسة تيريزيا الطفل يسوع

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه تختار اليونسكو، كل عامين، إحياء ذكرى الشخصيات التي تألَّقت في العالم، كل على طريقتها الخاصة وعزّزت القيم الإنسانية في خدمة السلام. وبناءً على اقتراح مزار ليزيو، اختارت فرنسا، بدعم من بلجيكا وإيطاليا، تقديم شخصية القديسة تيريزيا الطفل يسوع، التي ولدت عام ١٨٧٣ وتوفيت عام ١٨٩٧، والتي طبعت كتاباتها الحياة الروحية لملايين من الأشخاص حول العالم.

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن “اليونسكو تسلِّط الضوء على القديسة تيريزيا الطفل يسوع. لقد تمَّ اختيار قديسة ليزيو​​، التي ينتشر إشعاعها الروحي في جميع أنحاء العالم، من بين الشخصيات التي سيتم الاحتفال بها على مدار العامين المقبلين من قبل منظمة الأمم المتحدة للثقافة ومقرها باريس”.

واقترحت فرنسا، بمبادرة من مزار ليزيو​​، القديسة تيريزيا الطفل يسوع، التي سيتم الاحتفال في عام ٢٠٢٣ بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لولادتها؛ كما قدمت باريس أيضًا غوستاف إيفل، الذي توفي عام ١٩٢٣.

واضاف: "ونقرأ في العرض الذي تم تقديمه في شهر مارس الماضي أمام اللجنة التنفيذية التابعة لليونسكو إن تريزيا الطفل يسوع هي ​​راهبة توفيت عن عمر يناهز ٢٤ عامًا، وهي معروفة بشكل خاص لكتاباتها التي انتشرت بعد وفاتها، ومن بينها سيرتها الذاتية "قصة نفس". وسيساهم هذا الاحتفال في تقديم المزيد من الرؤية والعدالة للنساء اللائي عزّزن، من خلال أفعالهن، قيم السلام. وبالنسبة للمنظمة، "نظرًا لشهرة القديسة تيريزيا الطفل يسوع ​​في الجماعة الكاثوليكية، يمكن للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لولادتها أن تُشكِّل فرصة لتسليط الضوء على دور المرأة داخل الأديان في مكافحة الفقر وتعزيز الإدماج، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة"، وتتابع منظمة اليونسكو، والتي يمكن لشخصية القديسة أن تعزز رسالتها "حول أهمية الثقافة (القصائد والمسرحيات التي كتبتها القديسة تريزيا) في تعزيز القيم العالمية وكوسيط للحوار بين الأديان".