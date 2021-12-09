الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز طما بسوهاج

مياه سوهاج
مياه سوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه جارٍ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب القديمة بخطوط مياه بلاستيك بمدينة طما وأقرها بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه جارٍ الانتهاء من الإحلال والتجديد لخطوط المياه بطول 20 كيلومترًا، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتحسين ضغوط المياه والتغلب على ضعف المياه بمركز طما وأنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال فى يناير 2022.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات إلى ضرورة قيام المواطنين بنقل الوصلات المنزلية من خطوط المياه القديمة التي تم إحلالها وتجديدها إلى خطوط المياه الجديدة لضمان الاستفادة من تلك المشروعات الجاري تنفيذها. 

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