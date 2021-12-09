الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استثمارات وتبادل تجاري.. تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان

ميقاتي ومدبولي
ميقاتي ومدبولي

تربط مصر ولبنان علاقات اقتصادية قوية، وتظهر هذه العلاقات في حجم الصادرات والواردات واتفاقيات التعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية في القاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. 

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان:

- في مطلع عام 2016 تم إطلاق مبادرة مصر - لبنان إلي أفريقيا في الملتقي المصري اللبناني ببيروت 

- بلغ التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ 643 مليون دولار عام 2018.

- تصل حجم الصادرات المصرية للبنان 527 مليون دولار، في حين تصل حجم واردات مصر من لبنان 116 مليون دولار.

- تحتل لبنان المركز التاسع في قائمة الدول المستثمرة في مصر. 

- تم عقد مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذى فى مجال الترويج للاستثمار، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان، للأعوام 2019-2021.

- وأيضا توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين بشأن تصدير مواد البناء المصرية (الزلط والرمل) إلى لبنان. 

- تعد الاستثمارات اللبنانية ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نمواً في مصر منذ عام 2011.
ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر نحو 3.6 مليار دولار تتركز فى قطاعات البنوك والتأمين والملابس والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة.

- تبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال والعلاقات الدبلوماسية والحكومية المتميزة دائما تبقى معبرة عن طبيعة العلاقات الطيبة ونموذج في العلاقات بين البلدين

- أهم الصادرات المصرية إلى لبنان: قضبان من حديد أو صلب، أسلاك من نحاس، بطاطس، منظفات صناعية، زيوت وشحوم نباتية وحيوانية، قار نفطى، منتجات مجلخة من حديد، أجبان، بلاط سيراميك، لدائن ومصنوعاتها.

ووصل القاهرة اليوم نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

واستقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية في القاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويزور رئيس مجلس الوزراء  اللبناني نجيب ميقاتي القاهرة حيث يجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

مجلس الوزراء رئيس الوزراء مذكرة تفاهم عبد الفتاح السيسي التبادل التجاري نجيب ميقاتي تبادل تجاري

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وائل لطفي

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